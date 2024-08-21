Kiralık araçla akılalmaz plan! Otomobili satamayınca elindeki para dolu çantayı alıp sırra kadem bastılar!
Bursa'da otomobil almak isteyen Mahmut Hasanoğlu dolandırıcıların tuzağına düştü. İnternette beğendiği otomobilin sahibiyle buluşan Hasanoğlu aracı almaktan vazgeçince elindeki para dolu çantadan da oldu. İşte akılalmaz olayın detayları...
Dolandırıcıların hedefi bu kez araç almak isteyen Mahmut Hasanoğlu oldu. Kiralık otomobili Hasanoğlu'na satmaya çalışan sahtekarlar bunda başarılı olamayınca otomobilin içindeki para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı.
İNTERNETTE BEĞENDİĞİ ARACI GÖRMEK İÇİN BULUŞTULAR
Bursa'da araç almak için arayışa giren Mahmut Hasanoğlu bir sosyal medya platformundan bulduğu aracın sahibiyle telefonda görüşme yaptı. Taraflar bir süre sonra arabayı görmek için buluştu. Buluşmaya otomobil sahibi, 2 arkadaşıyla birlikte geldi.
BULUŞMAYA ELİ PARA DOLU ÇANTAYLA GİTTİ
Hasanoğlu, önce bir kuyumcuya giderek altınları bozdurdu. Alacağı otomobile ekspertiz yaptırınca söylenilenden daha fazla boya-değişen olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Mahmut Hasanoğlu aracı almaktan vazgeçti.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Anlaşmazlık sonrası evinin önünde araçtan inmek isteyen Hasanoğlu araçtaki para dolu çantayı almak isterken sürücü otomobille hızlıca uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran adam ölümden dönerken, soluğu polis merkezinde aldı. Mahmut Hasanoğlu polise başından geçenleri tek tek anlatıp içinde 550 bin lira olan para dolu çantasının çalındığını ifade etti.
ARAÇ ALMAK İÇİN ALTINLARI BOZDURDUĞU ANLAR KAMERADA
Öte yandan kuyumcuya giderek altın bozdurma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Mahmut Hasanoğlu'nun almak istediği aracın kiralık olduğu ortaya çıktı.