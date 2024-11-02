Kiralık ev arayanlara büyük tuzak! 1 milyonluk vurgun yaptılar
Dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemlerle vatandaşları tuzağa düşürüyor. Sahtekarlar Samsun'da emlakçıların "Sarı sayfa" diye bilinen platformdaki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla 1 milyon liralık vurgun yaptılar. İşte tüm detaylar...
Dolandırıcılar bu kez kiralık ev arayan vatandaşları tuzağa düşürdü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçıların “Sarı Sayfa” diye bilinen platformdaki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık yapan çeteye darbe indirdi.
1 MİLYON TL'LİK VURGUN!
Polisin operasyonuyla gözaltına alınan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş.'nin (24) Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri’de tam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 6 cep telefonu, 1 tablet, 1 SD kart ve 11 sim kart ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.