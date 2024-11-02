Kiralık ev arayanlara büyük tuzak! 1 milyonluk vurgun yaptılar

02 Kasım 2024 13:17 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 13:18

Dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemlerle vatandaşları tuzağa düşürüyor. Sahtekarlar Samsun'da emlakçıların "Sarı sayfa" diye bilinen platformdaki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla 1 milyon liralık vurgun yaptılar. İşte tüm detaylar...

Dolandırıcılar​ bu kez kiralık ev​ arayan vatandaşları tuzağa düşürdü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü​ ekipleri, emlakçıların “Sarı Sayfa” diye bilinen platformdaki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık yapan çeteye darbe indirdi.

1 MİLYON TL'LİK VURGUN!

Polisin operasyonuyla gözaltına alınan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş.'nin (24) Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri’de tam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 6 cep telefonu, 1 tablet, 1 SD kart ve 11 sim kart ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.