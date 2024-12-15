Kırıkkale’de alkollü sürücü dehşeti: Ölü ve yaralılar var!

15 Aralık 2024 20:34 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 20:35

Kırıkkale’de kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya döndü. Feci kazada bir kişi 1 öldü, 6 kişi de yaralandı. Hurdaya dönen iki araçta otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kırıkkale'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile başka bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki otomobil ile M.Ç.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Seyit Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada yaralanan sürücüler M.Ç. ve S.S., yolculardan P.Ç., F.Ç., S.E.Ç. ve A.Y. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücü S.S.'nin 1.38 promil alkollü olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çetin'in cenazesi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastane morguna kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen iki araçta otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.