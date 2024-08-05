Kırıkkale'de ani rüzgarın düşürdüğü şahsı sac levha kurtardı!

05 Ağustos 2024 22:00 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 22:00

Bakırköy'de çöken hastane tavanı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Bakırköy'de çöken hastane tavanı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Kırıkkale’de dün akşam meydana gelen feci kazada, E.C., ani bir rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek boşluğa düştü. Güzeltepe Mahallesi 565. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, dengesini kaybeden E.C., önce zemin katın balkonundaki sac levhaya çarptı, ardından da toprak zemine düştü.

AĞIR YARALANDI

Olay yerine, 112 Acil Çağrı Merkezinin yönlendirdiği sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.C., sağlık ekiplerince sedye ile ambulansa taşındı. Sağlık görevlilerince ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası yaralı şahıs, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

“SAC OLMASA ÖLEBİLİRDİ”

Olayın tanıklarından Kadir Dinç, "Sacın üzerine düştü. Aşağı yumuşak iniş yaptı. Yüksekti, sac olmasa belki de ölebilirdi. Sac sayesinde yumuşak iniş yaptı. Sac ile toprağın arası da bir buçuk metre, ondan dolayı kurtardı" ifadelerini kullandı.