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 | Selahattin Demirel

Kırıkkale'de aşırı yağış! Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Ankara'yı dolu ve aşırı sağanak yağış vururken benzer bir durum da Kırıkkale'de yaşandı. Kentin valisi, 36 farklı noktadan ihbar alındığını ve tüm kurumların ilk andan itibaren sahada olduğunu açıkladı. Yağışların neden olduğu selde mahsur kalan 9 vatandaş ise kurtarıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 23:29

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, kentte aniden bastıran sağanak yağış sonrası yaşanan sel ve su taşkınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Makas, kamu kurumlarının ilk andan itibaren sahada olduğunu belirterek, yapılan koordineli çalışmalar sayesinde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını ve hayatın büyük oranda normale döndüğünü kaydetti. Vali Makas'ın açıklamasına göre, kent merkezi ve ilçelerde toplam 36 farklı noktadan gelen ihbarlara kısa sürede müdahale edildi.

Kırıkkale'de aşırı yağış! Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Özellikle Yahşihan ve Sulakyurt ilçeleri ile bazı köylerde menfez tıkanmaları ve altyapı hasarları meydana geldi. İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve belediyelere bağlı ekipler, bu bölgelerde tespit ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

MAHSUR KALAN 9 KİŞİ KURTARILDI

Sel nedeniyle 9 konut, 9 iş yeri, 2 öğrenci yurdu, 1 okul, 6 bahçe ve mesire alanı zarar görürken, mahsur kalan 9 vatandaş da ekiplerce kurtarıldı. Sahaya ilk çıkanlar arasında İl Özel İdaresi iş makineleri yer aldı. İtfaiye ve Fen İşleri birimleri tahliye ve temizlik çalışmalarına katıldı.

Kırıkkale'de aşırı yağış! Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Emniyet ve jandarma teşkilatları trafik güvenliğini sağlarken, AFAD ekipleri vatandaşları güvenli alanlara sevk etti. Karayolları ekipleri ulaşımın kesintisiz sürmesi için kritik noktalarda görev aldı. Enerji nakil hatlarındaki sorunlara müdahale edildi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Defterdarlık hasar tespiti yaptı. Muhtemel sağlık ihtiyaçlarına karşı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 ambulans hazırda bekletildi.

Kırıkkale'de aşırı yağış! Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

"GEÇMİŞ OLSUN KIRIKKALE'M"

Vali Makas açıklamasında, "Geçmiş olsun Kırıkkale'm, Rabbim beterinden korusun. Sahada ilk andan itibaren çalışmalara başlayan ve halen çalışmaları sürdüren tüm kurumlarımıza, kaymakamlarımıza, belediyelerimize, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, emek veren, ter döken çalışanlarımıza müteşekkiriz. Rabbim vatanımızı ve milletimizi her türlü felaketten korusun" ifadelerine yer verdi.

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