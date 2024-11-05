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Kırıkkale'de bir hastanede 'sahte rapor' operasyonu: 10 gözaltı! Bir doktor firari

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Kasım 2024 15:07 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:26
Kırıkkale&#039;de bir hastanede &#039;sahte rapor&#039; operasyonu: 10 gözaltı! Bir doktor firari

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli 2 doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu toplam 10 kişi sahte rapor düzenlemekten gözaltına alındı.

Kırıkkale​'de bir hastaneye sahte rapor düzenleme bilgisi üzerine operasyon​ düzenlendi. Polis ekipleri aralarında görevli doktor ve memur bulunan kişilere yönelik harekete geçti.

Kırıkkale'de bir hastanede 'sahte rapor' operasyonu: 10 gözaltı! Bir doktor firari - 1. Resim

BİR DOKTOR FİRARİ

Kırıkkale Valiliği​ koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü​ ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli 2 doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu toplam 10 kişi, "sahte rapor" düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı.

Kimliği öğrenilemeyen bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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