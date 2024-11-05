Kırıkkale'de bir hastanede 'sahte rapor' operasyonu: 10 gözaltı! Bir doktor firari

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Kasım 2024 15:07 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:26

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli 2 doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu toplam 10 kişi sahte rapor düzenlemekten gözaltına alındı.