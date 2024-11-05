Kırıkkale'de bir hastanede 'sahte rapor' operasyonu: 10 gözaltı! Bir doktor firari
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Kasım 2024 15:07 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:26
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli 2 doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu toplam 10 kişi sahte rapor düzenlemekten gözaltına alındı.
Kırıkkale'de bir hastaneye sahte rapor düzenleme bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri aralarında görevli doktor ve memur bulunan kişilere yönelik harekete geçti.
BİR DOKTOR FİRARİ
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli 2 doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu toplam 10 kişi, "sahte rapor" düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı.
Kimliği öğrenilemeyen bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı