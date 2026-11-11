Son dakika deprem haberleri, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyurulurken vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde deprem olup olmadığını öğrenmek istiyor. Akşam saatlerinde Çankırı Merkez'de kaydedilen deprem de çevre illerde yaşayan vatandaşlar tarafından takip edildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,3 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise 3,6 büyüklüğünde ölçüm yaptı. Peki, Kırıkkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 11 Kasım 2026 son depremler listesi ve merak edilen ayrıntılar...

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HABERİN ÖZETİ Kırıkkale'de deprem mi oldu? SON DAKİKA 11 Kasım son depremler Sulakyurt 11 Kasım 2026 Çarşamba günü akşam saatlerinde Çankırı Merkez'de meydana gelen deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından farklı büyüklüklerde duyuruldu. 11 Kasım 2026 Çarşamba günü akşam saatlerinde Çankırı Merkez'de deprem kaydedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,3 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi 3,6 büyüklüğünde ölçtü. AFAD'a göre depremin derinliği 6,9 kilometre, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5,3 kilometre olarak belirlendi. Kırıkkale'de deprem olduğuna dair bir bilgi metinde yer almıyor. Vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinden güncel deprem bilgilerini takip edebiliyor.

KIRIKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?

11 Kasım 2026 Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana gelen ve gündeme gelen deprem Kırıkkale'de değil, Çankırı'da kaydedildi. AFAD verilerine göre saat 18.10'da Çankırı Merkez'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği belirtildi. Kırıkkale ve çevresindeki güncel sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listelerinden takip edilebiliyor.

ÇANKIRI'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Çankırı'da 11 Kasım Çarşamba günü saat 18.10'da deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan verilere göre merkez üssü Çankırı Merkez olan depremin büyüklüğü 3,3 olarak ölçüldü.

Yerin 6,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, akşam saatlerinde deprem gündeminin öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KAÇ OLARAK AÇIKLADI?

Kandilli Rasathanesi de Çankırı'da meydana gelen depremle ilgili ölçümünü paylaştı. Rasathane, depremin merkez üssünü Çankırı Merkez'e bağlı Balıbağı köyü olarak açıkladı.

Kandilli verilerine göre saat 18.10'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3,6, derinliği ise 5,3 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleri arasındaki büyüklük ve derinlik farkı, kurumların farklı ölçüm ve değerlendirme yöntemlerinden kaynaklanabiliyor.

11 KASIM 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntıları internet sitesindeki son depremler listesi üzerinden duyuruyor. 11 Kasım Çarşamba günü gün içerisinde farklı il ve ilçelerde de küçük ölçekli depremler kaydedildi.

AFAD'ın paylaştığı verilerde depremin gerçekleştiği tarih, saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi de Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına alıyor. Deprem listesinde sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat bilgileri bulunuyor.

Vatandaşlar, Kırıkkale, Çankırı, Ankara, İstanbul ve diğer illerde meydana gelen son depremleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebiliyor.