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Kırıkkale’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Ekim 2024 20:32 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 20:35
Kırıkkale’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Rabia D'nin de hayati tehlikesi sürüyor.

Kırıkkale​'nin Delice ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Duran D. (55) idaresindeki 19 BF 160 plakalı otomobil​, Kırıkkale-Samsun kara yolu Büyükyağlı köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza​ yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki yolculardan Songül K'nin (41) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kırıkkale’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

2 ÖLÜ

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Umut K. (9), Rabia D. (52) ve Yunus K. (55) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Umut K. kurtarılamadı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Rabia D'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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