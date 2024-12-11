Kırıkkale'de film gibi kovalamaca: 50 kilometre kaçtı, sonu pahalıya patladı

11 Aralık 2024 05:55 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 07:04

Kırıkkale'de ehliyetsiz araç kullanan 22 yaşındaki sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. 50 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan gence 123 bin 500 lira ceza kesildi.

Kırıkkale​'de 22 yaşındaki sürücü C.T., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak hafif ticari aracıyla kaçtı. Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca, Bağlarbaşı Mahallesi​ 870. Sokak'ta sona erdi. Kaçış​ denemesiyle hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan sürücü, polisin sıkı takibiyle etkisiz hale getirildi.

Polis ekiplerini uzun süre peşinden koşturan C.T., ehliyetsiz araç kullanma cezasından kurtulmak için kaçmayı tercih etti. Ancak bu çaba, sürücüye ağır bir fatura çıkardı. C.T.'ye toplamda 123 bin 500 lira para cezası kesildi.

Araçta bulunan O.U. (23) ile birlikte gözaltına alınan sürücünün aracı ise çekiciyle otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.