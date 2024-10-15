Kırıkkale'de korkunç vahşet! Miras yüzünden öldürüldü! Cesedi telle bağlanıp dereye atıldı

15 Ekim 2024 09:36 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 09:40

Kırıkkale'de 19 gün önce kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülen Yalçıner'in miras yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Korkunç bir cinayete kurban giden genç kadın önce tabanca ile öldürüldü sonra ise telle 70 kilogram kaldırım taşı bağlanarak nehre atıldı. İşte korkunç cinayetin detayları...

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Kırıkkale'de 25 Eylülde kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülen Yalçıner'den acı haber geldi. Genç kadının miras yüzünden korkunç bir şekilde öldürülüp nehre atıldığı ortaya çıktı.

19 gün önce kaybolan ve ailenin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, Sevgi Gülen Yalçıner'i önce köy ve çevresinde arama çalışmalarına başladı. Yalçıner'in yaşadığına dair herhangi bir ipucu bulunamayınca geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Aralıksız süren arama çalışmalara Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cesedini Eğertutmaz deresinde bulan JÖAK Sualtı timleri de dahil oldu.

ÖLDÜRÜP TELLE TAŞ BAĞLAYARAK NEHRE ATTILAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yalçıner'in öldürülüp nehre atılmış olabileceği ihtimali üzerine JÖAK Sualtı Arama Timi, çalışmaları, köprü altlarında yoğunlaştırdı. Köprünün altına dalış yapan dalgıçlar, Sevgi Gülden Yalçıner'in cesedini 7 metre derinlikte buldu. Cesedi bulunan Yalçıner'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yalçıner'in tabanca ile öldürüldükten sonra cesedine telle 70 kilogram kaldırım taşları bağlanarak Kızılırmak​'a atıldığı belirlendi.

KORKUNÇ CİNAYETİN ALTINDAN MİRAS KAVGASI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Yalçıner'in, kardeşleriyle miras anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olduğu ve davanın son aşamaya geldiği belirlendi. Evli olduğu ancak eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Yalçıner'i öldürmekle suçlanan kardeşleri Ş.G. ve Y.G., komşusu K. U. ile D.G. ve H.U. tutuklandı.

NARİN'İ BULAN JÖAK TİMİ BULDU

Nehrin 7 metre derinliğinde bulunan Yalçıner'in cansız bedeni Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cesedini Eğertutmaz deresinde bulan JÖAK Sualtı timleri tarafından bulunduğu öğrenildi.