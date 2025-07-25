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 | Murat Makas

Kırıkkale'de otomobil kontrolden çıkıp takla attı: 6 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

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Kırıkkale'de otomobil kontrolden çıkıp takla attı: 6 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 18:26

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Karakeçili karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (42) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kırıkkale'de otomobil kontrolden çıkıp takla attı: 6 yaralı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada sürücü Y.Y. ile D.Y. (73), M.Y. (34), A.E.A. (8), O.Y. (5) ve Z.B.Y. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de otomobil kontrolden çıkıp takla attı: 6 yaralı

Kazaya karışan otomobil, incelemelerin ardından otoparka çekilirken, jandarma ekiplerince kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#trafik kazası
#yaralanma
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#Kırıkkale Kazası
#Jandarma Soruşturması
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