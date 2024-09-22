Kırıkkale'de sağanak yağış sel getirdi: Akıntıya kapılan kız çocuğu yürekleri ağza getirdi

22 Eylül 2024 04:19 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 04:28

Kırıkkale'de şiddetli yağışlar sonucu sel yaşandı. Ahılı Deresi'nin taşmasıyla yollar ırmağa döndü. Akıntıya kapılan kız çocuğu kurtarıldı.

Meteoroloji İstanbul dahil 7 ile sarı kod verdi! Valilik ve AKOM'dan üst üste uyarılar geldi

Meteoroloji İstanbul dahil 7 ile sarı kod verdi! Valilik ve AKOM'dan üst üste uyarılar geldi

Türkiye'nin etkisi altına girdiği yoğun yağış​ sonrası Kırıkkale​'nin merkeze bağlı Ahılı köyünde sel​ yaşandı. Akıntıya kapılan kız çocuğu son anda komşularının yardımıyla kurtarıldı. Suların yükselmesiyle bir anne ve çocuğu evde mahsur kalınca itfaiye ekipleri yardım etti.

Sağanak yaşının kuvvetini artırmasıyla sular yükselmeye başladı.Sel sırasında köydeki vatandaşlar ekipler tarafından araç megafonuyla anons ederek yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyardı. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, vidanjörlerle bazı ev ve mandıralarda biriken suları boşalttı. Sel sebebiyle kapalı yollar iş makineleri yardımıyla yeniden ulaşıma açıldı.

"EVİMİZ VE MANDIRAM SULAR ALTINDA KALDI, KIZIM SEL SULARINA KAPILDI"

Köyde yaşayan Adem Tanrıverdi, yaşadıkları felaketi böyle anlattı: "Sel felaketi yaşandı. Evimiz ve mandıram su altında kaldı. Yaklaşık 12 ton arpa ve buğdayımız ziyan oldu. Eşyalar kullanılamaz durumda. Küçük kızım sel sularına kapıldı ama komşumuz sayesinde kurtuldu. Sayın Valimizde Allah razı olsun, ekipler vidanjörlerle suyu çekiyor, balçıklar temizleniyor, yollar açıldı"

Ahılı Köyü Muhtarı Davut Doğan ise sel felaketinin Kızıl Dağı'ndan gelen suların köyün alt kısmını vurmasıyla gerçekleştiğini ifade ederek, "Bu zamana kadar buralarda sel olmamıştı. En büyük zararı Adem Tanrıverdi gördü. İl Özel İdaresi ekipleri anında müdahale etti, hepsine teşekkür ederim" dedi.