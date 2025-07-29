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Kırıkkale'de sahte rapor skandalı! Doktorların imzasını kullanıp...

Kırıkkale'de büyük bir sağlık skandalı patlak verdi. Uzman doktorların e-imzasını kullanarak usulsüz sağlık raporu düzenlendiği tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, 33 kamu personeli memuriyetten çıkartıldı, 13 sözleşmeli çalışanın ise iş akdi feshedildi.

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Kırıkkale'de sahte rapor skandalı! Doktorların imzasını kullanıp...
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 13:14

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, uzman doktorun e-imzasının izinsiz kullanıldığını fark etmesiyle başlayan süreçte, 5 Kasım 2024 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele () ekipleri operasyon başlattı.

Kırıkkale'de sahte rapor skandalı! Doktorların imzasını kullanıp...

Aynı şekilde başka bir da e-imzasıyla düzenlenen iş göremezlik raporu nedeniyle ilgili memuru şikayet etti. Kırıkkale Valiliği, gelen şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulundu.

Kırıkkale'de sahte rapor skandalı! Doktorların imzasını kullanıp...


Adli soruşturma kapsamında çok sayıda personelin banka hesapları ve telefonları incelendi. Kırıkkale, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de sahte rapor skandalı! Doktorların imzasını kullanıp...

Şüphelilerden doktorlar Y.B. ve M.H.A. ile O.A., O.C., S.B., B.G., G.C. ve M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 22 Mart 2025 tarihinde ise tutuklular adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de sahte rapor skandalı! Doktorların imzasını kullanıp...


Etkin pişmanlıktan yararlanan bir sağlık çalışanı, usulsüz rapor karşılığında para aldığını ve bazı personellerle birlikte hareket ettiğini itiraf etti. WhatsApp yazışmaları üzerinden yapılan incelemelerde sahte rapor trafiği deşifre edildi.
Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapora göre, 33 memur görevden alınırken, 13 sözleşmeli personelin sözleşmesi feshedildi.

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ETİKETLER
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#Sahte Rapor
#Adli Soruşturma
#Gündem
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