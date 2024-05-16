Kırklareli’nde atık yağ fabrikasında yangın çıktı

16 May 2024 22:08 - Güncelleme : 16 May 2024 22:08

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan atık yağ fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale için harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde bulunan atık yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, fabrikada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İŞÇİLER İÇİN ÖNLEM ALINDI

Yangın nedeniyle fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, herhangi bir can kaybının yaşanmaması için ekipler güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.