Kırklareli'nde korkutan tesis yangını!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Temmuz 2024 22:51 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 22:53
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Kırklareli'nin Yenibedir Köyü civarında geri dönüşüm tesisinin atık yağ deposunda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yangını çevredekilerin bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Tesis çalışanları tahliye edilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı.
İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, tesiste maddi hasara neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı