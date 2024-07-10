Kırklareli'nde korkutan tesis yangını! 

10 Temmuz 2024 22:51 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 22:53

Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

ABD'de yılın en büyük orman yangını! Eyalet adeta küle döndü

ABD'de yılın en büyük orman yangını! Eyalet adeta küle döndü

Kırklareli'nin Yenibedir Köyü civarında geri dönüşüm tesisinin atık yağ deposunda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yangını çevredekilerin bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tesis çalışanları tahliye edilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı.

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, tesiste maddi hasara neden oldu.