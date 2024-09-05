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Kırklareli'nde otluk alanda yangın: Polis bidonlarla destek verdi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Eylül 2024 17:27 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:30

Kırklareli'nde barajın yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Polis ekipleri yangına bidonlarla destek verdi. Yangın bağ evlerinin yakınlarına da sıçradı.

Kırklareli Barajı yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAĞ EVLERİ YAKINLARINA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın bağ evlerinin yakınlarına sıçradı. Bunun üzerine yangının daha çok yayılmaması için bölgeye intikal eden polis ekipleri buldukları şişeler ile destek verdi.

Kırklareli'nde otluk alanda yangın: Polis bidonlarla destek verdi - 1. Resim

Kısa sürede geniş alana yayılan yangına itfaiye, Orman İşletme, İl Özel idaresi ve TOMA müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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