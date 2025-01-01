Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın: Duman gökyüzünü kapladı

01 Ocak 2025 14:30 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 14:35

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Ekipler çıkan yangına müdahale ediliyor.

İstanbul'da Sarallar operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Sarallar operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz​ ilçesinde bir oyuncak fabrikasında yangın​ çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekipler müdahalesini sürdürürken dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.