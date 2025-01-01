Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın: Duman gökyüzünü kapladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Ocak 2025 14:30 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 14:35
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Ekipler çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekipler müdahalesini sürdürürken dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı