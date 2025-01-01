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Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın: Duman gökyüzünü kapladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Ocak 2025 14:30 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 14:35

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Ekipler çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz​ ilçesinde bir oyuncak fabrikasında yangın​ çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekipler müdahalesini sürdürürken dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü. Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın: Duman gökyüzünü kapladı - 1. Resim

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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