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Kırmızı bültenle aranan Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Kasım 2024 10:39 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:46
Kırmızı bültenle aranan Mike Gerner Larsen İstanbul&#039;da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Interpol tarafından kırmızı bültenle hakkında yakalama kararı bulunan “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da düzenlenen “Kuyu-38” operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Danimarka tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da düzenlenen “Kuyu-38” operasyonuyla yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı - 1. Resim

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Danimarka’ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka’ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yakalandı.

Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz."

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Kaynak: tgrthaber.com

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