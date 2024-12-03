Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Ankara'da yakalandı

03 Aralık 2024 09:53 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:14

Son dakika haberi: 'Yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı' suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Değeri 652 milyon TL olan uyuşturucu karaya vurdu! Polis olayı anlamaya çalışırken halk paketlere saldırdı

Değeri 652 milyon TL olan uyuşturucu karaya vurdu! Polis olayı anlamaya çalışırken halk paketlere saldırdı

Türk polisi zehir tacirlerine geçit vermiyor. Uyuşturucu kaçakçılığı​ suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarılan Türkmen uyruklu şüpheli, Ankara'da düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

TÜRKMEN UYRUKLU ZEHİR TACİRİ GÖZALTINDA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon neticesinde, Türkmenistan​ adli makamları tarafından 'Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı' suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova'nın yakalanması için harekete geçildi.

Polis ekipleri Keçiören ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu Aynabat Yegenova isimli şahıs gözaltına alındı. Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

2 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan yurt içinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlar da devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sabah yaptığı açıklamada, 76 ilde 3 haftada düzenlenen 'Narkoçelik' operasyonları sonucu 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 2 bin 248 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.