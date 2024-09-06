Kırmızı bültenle aranıyordu! Antalya'da kıskıvrak yakalandı!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

06 Eylül 2024 15:37 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 15:44

İnterpol tarafından “suç örgütü üyeliği ve sahtecilik” suçları ile Azerbaycan tarafından aranan E. H. Antalya'da yakayı ele verdi. Polisin düzenlediği operasyon sonucu kaldığı evde yakalanan E.H gözaltına alındı.

Antalya'da, Azerbaycan adli makamlarınca ülkeye iadesi amaçlı hakkında tutuklama kararı bulunan ve aynı zamanda kırmızı bültenle aranan E.H polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU İnterpol tarafından “Suç Örgütü Üyeliği ve Sahtecilik” suçları ile Azerbaycan adli makamlarınca ülkeye iadesi amaçlı hakkında tutuklama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan E. H. isimli yabancı uyruklu şahıs, düzenlenen operasyonla kaldığı evde yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin operasyonuna Özel Harekat Polisi ekipleri de destek verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.H., Azerbaycan'a iade süreci işlemleri kapsamında, adliyeye sevk edildi. İlgili Haberler 4 milyar dolarlık vurgun yapmıştı! Dünyanın en büyük kripto dolandırıcısı İstanbul'da yakalandı İstanbul'da büyük operasyon! Değeri tam 54 milyon lira