Kırmızı bültenle aranıyordu! Antalya'da kıskıvrak yakalandı!
İnterpol tarafından “suç örgütü üyeliği ve sahtecilik” suçları ile Azerbaycan tarafından aranan E. H. Antalya'da yakayı ele verdi. Polisin düzenlediği operasyon sonucu kaldığı evde yakalanan E.H gözaltına alındı.
Antalya'da, Azerbaycan adli makamlarınca ülkeye iadesi amaçlı hakkında tutuklama kararı bulunan ve aynı zamanda kırmızı bültenle aranan E.H polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
İnterpol tarafından “Suç Örgütü Üyeliği ve Sahtecilik” suçları ile Azerbaycan adli makamlarınca ülkeye iadesi amaçlı hakkında tutuklama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan E. H. isimli yabancı uyruklu şahıs, düzenlenen operasyonla kaldığı evde yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin operasyonuna Özel Harekat Polisi ekipleri de destek verdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.H., Azerbaycan'a iade süreci işlemleri kapsamında, adliyeye sevk edildi.