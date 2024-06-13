Kırmızı ışıkta geçen kadına motosiklet çarptı! Olay anı kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Haziran 2024 11:30 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:38
İstanbul Kadıköy'de kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansırken, çevredekiler sürücüye tepki gösterdi.
Bostancı sahil yolunda meydana gelen olayda, yayalara kırmızı ışık yanarken seyir halindeki motosiklet sürücüsü yolun boş olması nedeniyle yolun karşısına geçmekte olan yayalara tepki gösterirken yoldaki kadına fark edemeyerek çarptı.
VATANDAŞLAR SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ
Kaza sonrası yine kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçenler motosiklet sürücüsüne tepki gösterirken, motosiklet sürücüsü ise olay anında kırmızı ışığın yandığını söyleyerek kendini savundu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı