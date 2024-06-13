Kırmızı ışıkta geçen kadına motosiklet çarptı! Olay anı kamerada

13 Haziran 2024 11:30 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:38

Çanakkale ve Elazığ'dan sonra şimdi de Malatya! Peş peşe depremler! Son dakika deprem

Çanakkale ve Elazığ'dan sonra şimdi de Malatya! Peş peşe depremler! Son dakika deprem

Bostancı sahil yolunda meydana gelen olayda, yayalara kırmızı ışık yanarken seyir halindeki motosiklet sürücüsü yolun boş olması nedeniyle yolun karşısına geçmekte olan yayalara tepki gösterirken yoldaki kadına fark edemeyerek çarptı.

VATANDAŞLAR SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ

Kaza sonrası yine kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçenler motosiklet sürücüsüne tepki gösterirken, motosiklet sürücüsü ise olay anında kırmızı ışığın yandığını söyleyerek kendini savundu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.