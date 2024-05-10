Kırmızı listeye bir çizik daha! Suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara Yunanistan'da yakalandı

10 May 2024 19:26 - Güncelleme : 10 May 2024 19:27

Adana Valiliği, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara'nın Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklandığını açıkladı.

INTERPOL TARAFINDAN YAKALANIP TUTUKLANDI

Adana Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara'nın Yunanistan'da Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından yakalanıp tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Bayğara'nın Türkiye'ye iade edileceği, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.