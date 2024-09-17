PKK'ya ağır darbe! Kırmızı ve gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

17 Eylül 2024 07:52 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 08:18

Bakan Yerlikaya kırmızı kategoride aranan sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan Botan kod adlı Fehmi Başkurt'un etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Restoranda dehşet! Silahlar çekildi: Ölü ve yaralılar var

Restoranda dehşet! Silahlar çekildi: Ölü ve yaralılar var

Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe vuruyor! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ kırmızı kategoride aranan sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan Botan kod adlı Fehmi Başkurt'un etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesi kırsalında “Gürz-14” operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızın katılımıyla yapılan temas araması faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucu;

1’i KIRMIZI, 1’i GRİ kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 2 Terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Teröristlerin; 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları belirlendi.