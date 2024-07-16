Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kırşehir'de dere kenarına atılan bazanın içinden erkek cesedi çıktı

Kırşehir'de dere kenarına atılan bazanın içinden erkek cesedi çıktı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 14:49 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 14:55
Kırşehir&#039;de dere kenarına atılan bazanın içinden erkek cesedi çıktı

Kırşehir'de hurda toplayan bir vatandaş dere yatağında baza içerisinde battaniyeye sarılı halde bir erkek cesedi buldu.

Korkunç olay Kırşehir'de meydana geldi. Sabah saatlerinde bölgede hurda toplayarak geçimini sağlayan bir vatandaş, Bahçelievler Mezarlığı'nın üst tarafında su dolu dere yatağında bir baza gördü.

BAZANIN İÇİNDEN BATTANİYEYE SARILI CESET ÇIKTI

Bazanın içini açan vatandaş battaniyeye sarılı halde erkek cesedini görünce şoke oldu.

Durumun yetkililere bildirilmesi sonrasında olay yerine gelen ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı.

Kırşehir'de dere kenarına atılan bazanın içinden erkek cesedi çıktı - 1. Resim

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kimliği belirsiz erkek cesedi otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Baza içerisindeki cesedi gören vatandaş ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bölgede inşaat işçiliği yapan İdris Kara; göle bazen insanların balık tutmak için geldiğini söylerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...