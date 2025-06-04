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 | Murat Makas

Kırşehir'de el yazması Tevrat ele geçirildi! Tam 7 asırlık

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde jandarma ekiplerince kaçakçılığa karşı yol uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler yol kontrol uygulamasında, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirdi.

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Kırşehir'de el yazması Tevrat ele geçirildi! Tam 7 asırlık
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 12:05

Türk güvenlik güçleri kaçakçılığı önlemeye yönelik birçok ilde operasyon gerçekleştiriyor. Kırşehir’in Akpınar ilçesinde jandarma ekiplerince bir yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulamaya katıldı.

Kırşehir'de el yazması Tevrat ele geçirildi! Tam 7 asırlık
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EL YAZMASI TEVRAT TAM 1300 YILLIK

Yapılan uygulamada durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, deri üzerine yazılmış, üzeri ve içi sembol ve desenlerle süslenmiş el yazması bir Tevrat buldu. 1300'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen tarihi eserle ilgili araç sürücüsü H.K. ve yolcu S.G. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. Ele geçirilen tarihi Tevrat, Kırşehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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