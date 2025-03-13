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 | Suat Vilgen

Kış geri dönüyor, tarih verildi | 'İstanbul önce 30, ardından 6 dereceyi görecek'

Türkiye genelinde son birkaç gündür etkili olan çöl rüzgarları, hava sıcaklığını mevsim normallerinin üzerine çıkardı. Tahminlere göre sıcaklıklar birkaç gün içinrde zirve yapacak. İstanbul'da 30°C'ler görülecek. Ancak montlarını kaldıranlar için sürpriz haber geldi. Uzman isim 'İstanbul 6-7°C'lere göreceğiz' diyerek tarih verdi.

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Kış geri dönüyor, tarih verildi | 'İstanbul önce 30, ardından 6 dereceyi görecek'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 07:51

Türkiye, mart ayı ortasında yazdan kalma günler yaşarken, birçok vatandaş mont ve kazaklarını dolaplara kaldırdı bile. Ancak uzmanlara göre Türkiye kısa süre sonra Kuzey Avrupa’dan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların önce 30°C’leri görüp ardından sert bir düşüş yaşayacağını belirtti.

İSTANBUL'DA HAVA NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul’da sıcaklıklar 30°C seviyesine kadar çıkacağını ancak 18 Mart Salı günü itibarıyla gelmesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 6-7°C’ye kadar düşeceğini belirtti. Tahminlere göre başkent Ankara’da ise soğuk hava daha çetin geçecek ve sıcaklıklar 0°C’ye yakın değerlere inecek. İzmir’i de yaz havasının ardından soğuk günler bekliyor.

KAR YAĞIŞI GERİ DÖNÜYOR

Diğer yandan soğuk hava dalgasının Ankara, Eskişehir, Konya, Sivas, Kayseri başta olmak üzere birçok ile kar yağışı getirebileceği de belirtildi. İç Ege’de gece sıcaklıklarının 0°C’nin altına düşmesi beklenirken, Doğu Akdeniz’de don tehlikesi kapıda.

Bu arada Özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon’da sıcaklıkların 0°C’ye kadar düşmesinin beklenmesi fındık üreticileri açısından tedirgin edici bir durum. Henüz don ihtimalinden bahsedilmese de üreticilerin tedbirli olması gerekiyor. Peki bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (13 MART HAVA DURUMU)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurdun batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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