Kış lastiği uygulaması başladı: Araçlar tek tek denetleniyor!

01 Aralık 2024 20:24 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 20:27

Ticari araçlara kış lastiği denetimi başladı. 1 Aralık itibarıyla ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında araçlar denetlendi. Yetkililer, kış lastiğinin önemine dikkat çekti. Birçok ilde polis ve jandarma ekipleri kontrollerini sürdürüyor...

Taksiye binen yolcu bir dakika sonra araçtan indirildi! Sürücünün sözleri şoke etti: 'İşi bırakırım yine de seni götürmem'

Taksiye binen yolcu bir dakika sonra araçtan indirildi! Sürücünün sözleri şoke etti: 'İşi bırakırım yine de seni götürmem'

Yurt genelinde kış lastiği​ denetimi başladı. Ankara Akyurt’ta ilçe emniyet müdürlüğü, araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, uygulamanın ilk gününde Ankara-Çankırı Karayolu üzerinde ticari araçlara yönelik kontroller gerçekleştirdi.

KIŞ LASTİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Denetimlerde, araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı titizlikle incelendi. Trafik ekipleri, sürücülere kış lastiklerinin önemine ilişkin bilgilendirme yaparak kural ihlali tespit edilen araçlara gerekli işlemleri uyguladı.

Yetkililer, “Kış boyunca kış lastiği uygulaması ve denetimlerimiz devam edecek. Amacımız, trafik kazalarının önüne geçmek ve güvenli bir sürüş ortamı sağlamak” açıklamasında bulundu.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri kış şartlarına uygun araç​ hazırlıkları yapmaları konusunda uyararak trafik kurallarına hassasiyetle uyulması gerektiğini vurguladı.

ADANA'DA EMNİYET TEYAKKUZDA

Adana'da, yurt genelinde ticari araçlar için uygulanan zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla bugün itibarıyla Türkiye genelinde başlatılan uygulama kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışma yaptı.

Yolcu otobüslerinde kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, takılı lastiklerin de diş derinliklerini kontrol etti.

Sürücüleri, araçlarına kış lastiği takmalarının önemi konusunda bilgilendiren ekipler ayrıca, otobüslerdeki yolculara seyir halindeyken emniyet kemerlerini kullanmaları uyarısında bulundu.

Araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücüler, ekiplerce en yakın lastik değişim merkezine yönlendirildi. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama 1 Nisan 2025'e kadar sürecek. Otobüs şoförü Ömer Faruk Mirzalıoğlu, gazetecilere, denetimlerin olası kazaların önüne geçtiğini belirterek sezon öncesi aracın lastiklerini yenilediklerini kaydetti.

CEZA VERİLDİ

Kuzey Marmara Otoyolu, Fenertepe Gişeler mevkisinde oluşturulan denetim​ noktasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçların lastikleri kontrol edildi. Durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinlikleri ölçülürken, kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerine 4 bin 69 lira cezai işlem uyguladı.

Edirne'de Selimiye Meydanı önündeki cepte gerçekleştirilen denetimlerde polis ekipleri araçları tek tek durdurup, kontrol ettikleri lastiklerde ölçüm yaptı.

VAN'DA OTOBÜSLER SIKI DENETLENDİ

Van'da Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama kapsamında otogar girişinde çalışma yaptı.

Yolcu otobüsleri ve ticari taksilerde kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, takılı lastiklerin de diş derinliklerini kontrol etti. Sürücüleri, kış lastiği konusunda bilgilendiren ekipler, otobüslerdeki yolculara da seyir halindeyken emniyet kemerlerini takmaları uyarısında bulundu. Komiser yardımcısı Oğuz Zorlu, 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 tarihleri arasında şehirler arasında yolcu ve yük taşıyan araçlar ile ticari otomobillerde kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğunu söyledi.