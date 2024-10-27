Kış uykusuna yatmayan ayı Rizeli vatandaşı kızdırdı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ekim 2024 22:38 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 22:45
Rizeli bir vatandaş, Vicvanak Yaylası’nda kış uykusuna yatmayan ayıyı görünce hayvana tepki gösterdi. Kar yağmasına rağmen oyuna devam eden ayıyla vatandaşın muhabbeti gülümsetti.
Çayeli ilçesine bağlı Vicvanak Yaylası’nda köylü ile ayının atışması görüntülere yansıdı. Yayla sakini Burak Öztürk isimli vatandaş gezip oynayan ayıya çıkıştı.
Öztürk ayıya “Git yatsana, ne bekliyorsun? Git yat kar yağdı, git yat. Gezme buralarda git yat aşağı. Çabuk doğru yatağa. Hadi yürü, koş, çabuk yat aşağı bakayım hadi” diye seslendiği anları sosyal medyada paylaşırken, o görüntüler izleyenleri ise güldürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı