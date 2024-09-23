Kışı beklerken yaz geri döndü! Afrika sıcakları geliyor: Tarih verildi, 37 dereceye çıkacak

23 Eylül 2024 17:05 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 17:28

Yıl boyunca Türkiye genelinde etkili olan hava sıcaklıkları eylül ayının gelmesiyle düşüşe geçti. Sağanak yağış ve soğuk hava ile gelen sonbahar tüm yurtta etkisini göstermeye başladı. Fakat düşüşe geçen hava sıcaklıkları yeni haftayla birlikte arttıkça artacak. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası birçok bölgede etkili olacak.

Meteoroloji'den 2 ile turuncu 5 ile sarı kodlu uyarı geldi! Yeni haftada hava durumuna dikkat

Meteoroloji'den 2 ile turuncu 5 ile sarı kodlu uyarı geldi! Yeni haftada hava durumuna dikkat

Türkiye​'de yaz ayı boyunca devam eden kavurucu sıcaklar nefes aldırmadı. Yurt genelinde etkili olan sıcaklıklar​ eylül ayının gelmesiyle düştükçe düştü. Fakat uzmanların yaptığı açıklamaya göre; yurt genelinde sıcaklıklar yeniden artışa geçecek.

SICAKLIKLAR YENİDEN ARTIYOR

Türkiye genelinde sağanak yağış​ ve soğuk havanın etkili olurken uzman isimlerden sürpriz bir açıklama geldi. Sıcak havaların tekrar döneceği belirten uzmanlar, Afrika​'dan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye yaklaşmak üzere olduğunu açıkladı.

İSTANBUL​'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarında ciddi artışlar yaşanacak, Doğu Karadeniz dışında kalan bölgelerde sağanak yağış görülmeyecek.

İstanbul'da salı gününden itibaren ısınmaya başlayacak olan hava, hafta sonu 33 dereceye kadar çıkacak.

YURT GENELİNDE SICAK HAVA HAKİM OLACAK

Yurt genelinde ise hava sıcaklıkları artacak, sağanak yağış salı günü Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz, çarşamba ve cuma günü ise Doğu Karadeniz'de etkisini gösterecek. Diğer bölgelerde hava sıcaklıklar artmaya devam edecek.