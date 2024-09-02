Kıskançlık kavgasında kan aktı! Eski eşinin yeni kocasını göğsünden bıçakladı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Eylül 2024 11:31 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:40
Sakarya'da bir kişi, eski eşini yeni kocasıyla görünce kıskançlık krizine girdi. Çıkan kavgada, eşinin eski kocası tarafından göğsünden bıçaklanan adam, hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda; yabancı uyruklu A.N. ile bir süre önce boşandığı eşinin yeni kocası J.S. arasında kıskançlık sebebi ile tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.N., J.S.'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ZANLININ EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı J.S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. J.S. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı