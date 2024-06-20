Kıyma dizinin setine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme! 'Daltonlar çetesi' detayı

20 Haziran 2024 16:00 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 16:01

Sıfır Bir dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kıyma dizisinin setine silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Görgü tanıklarının aktardığına göre; oyuncular sahne provasına başlamak üzereyken Adana’dan gelen oyuncu kadrosuna ateş açıldı.

Açılan ateş sonucunda dizide Cengo rolüyle yer alan Cengizhan Yurdutek, kurşunların hedefi oldu. Yurdutek, başını sıyıran mermi nedeniyle yaralandı. Bugün işlerinin başına geri dönen dizi ekibi olayın kendilerine değil, platoya yönelik olduğunu söyledi.

'DALTONLAR ÇETESİ' DETAYI

'Kıyma' dizisine gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazete Duvar'ın haberine göre; 'Cengo' karakteriyle tanınan Cengizhan Yurdutek'in yaralandığı saldırıyı 'Daltonlar' çetesine yakınlığıyla bilinen hesaplar üstlendiği belirtildi.

ÇETE LİDERİ HALİL AY'A YAKINLIĞI NEDENİYLE HEDEF ALINDI

'Daltonlar’ adına paylaşımlar yapan hesaplar, Cengiz Yurdutek'in yine Daltonlar tarafından Fransa'da öldürüldüğü ileri sürülen çete lideri Halil Ay'a yakınlığı nedeniyle hedef alındığını belirten mesajlar verdi.