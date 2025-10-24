Menü Kapat
20°
Gündem
Editor
 Ümit Buget

Kıyma makinesinden kilo kilo altın çıktı!

Nevşehir Kapadokya Havalimanı’ndan yurda girmek isteyen 5 yabancı uyruklu şahsın getirdiği kıyma ve hamur karma makinelerinden şüphelenildi. Yapılan detaylı incelemede makinelerin içinde tam 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi.

Kapadokya Havalimanı’ndan yurda girmek isteyen 5 yabancı uyruklu şahsın getirdiği kıyma ve hamur karma makinelerinden tam 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla yüklü miktarda altın sokulacağı yönünde istihbarat aldı. Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Savcılıklarının talimatıyla harekete geçen ekipler, Kapadokya Havalimanı’nda teknik ve fiziki takip başlattı.

Yurt dışından İstanbul aktarmalı olarak Kapadokya Havalimanı’na gelen 5 yabancı uyruklu şahsı takibe alan KOM ekipleri, beraberlerinde getirdikleri kıyma ve hamur karma makinelerini detaylı incelemeye aldı. Makine parçalarındaki şüpheli yoğunluğu fark eden polis, cihazları matkapla açarak iç kısımlarına eritilerek saklanmış altınları ortaya çıkardı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan sayımda toplam 61 kilo 121 gram altın ele geçirilirken, bu altınların piyasa değerinin yaklaşık 355 milyon lira olduğu öğrenildi.
Operasyonda, yurt dışından kaçak altın getirdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu şahıs ile altınları teslim almak üzere havalimanına gelen 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#nevşehir
#gözaltına alınma
#Kaçak Altın
#Kapadokya Havalimanı
#Altın Kaçakçılığı
#Gündem
