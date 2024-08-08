Kız arkadaşına atacağı ses kaydını kuleye atan pilot sosyal medyada gündem oldu! "Bana yavrum mu dediniz"

08 Ağustos 2024 12:47 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 13:09

Tepki çeken Atatürk ve Erdoğan akımı! Instagram sonrası sıra TikTok'ta mı? AK Parti'den açıklama geldi

Tepki çeken Atatürk ve Erdoğan akımı! Instagram sonrası sıra TikTok'ta mı? AK Parti'den açıklama geldi

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Uçuşa hazırlanan pilot, kıza arkadaşına haber verdi. Arkadaşına, uçuşa hazırlandığını söyleyen pilot, 'iyi uçuşlar' cevabını aldı.

KULE VE PİLOT ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG

Kız arkadaşına ses kaydı atmak isteyen pilot, yanlışlıkla kaydı kuleye attı. "Sağ ol" yavrum mesajının gittiği kule, 'bana yavrum mu dediniz?" deyince pilot mesajın yanlış adrese gittiğini fark etti.

Güldüren anlarda pilot, kuleye cevap olarak "Hayır, diğer arkadaş iyi uçuşlar dileyince ona söyledim" cevabını verdi.

Pilotun güldüren anları sosyal medyada gündem oldu, binlerce yorum geldi.