Kız arkadaşına atacağı ses kaydını kuleye atan pilot sosyal medyada gündem oldu! "Bana yavrum mu dediniz"
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 12:47 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 13:09
Sosyal medya bu pilotu konuşuyor. Kız arkadaşına atacağı ses kaydını kuleye atan pilotun o anları sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Uçuşa hazırlanan pilot, kıza arkadaşına haber verdi. Arkadaşına, uçuşa hazırlandığını söyleyen pilot, 'iyi uçuşlar' cevabını aldı.
KULE VE PİLOT ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG
Kız arkadaşına ses kaydı atmak isteyen pilot, yanlışlıkla kaydı kuleye attı. "Sağ ol" yavrum mesajının gittiği kule, 'bana yavrum mu dediniz?" deyince pilot mesajın yanlış adrese gittiğini fark etti.
Güldüren anlarda pilot, kuleye cevap olarak "Hayır, diğer arkadaş iyi uçuşlar dileyince ona söyledim" cevabını verdi.
Pilotun güldüren anları sosyal medyada gündem oldu, binlerce yorum geldi.
Kaynak: Tgrthaber.com