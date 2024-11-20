Kız arkadaşının eski sevgililerini gözaltına aldırmıştı! Gündeme oturan savcı için karar verildi

20 Kasım 2024 08:23 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 08:30

Ekim ayında Zonguldak’ta yaşanan bir olay, Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Olayda, bir savcının, avukat sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırması tartışmalara neden olmuştu. Gözaltına alınanlar arasında avukatlar ve askerler de bulunuyordu. HSK’nın aldığı kararla gündem olan savcı Gebze’ye tayin edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi’nin 2024 yılı adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kaynaklı güz kararnamesiyle 332 hakim​ ve savcı​nın görev yerleri değişti. Atama listesinde dikkat çeken isimlerden biri de sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı öne sürülen Çaycuma​ Cumhuriyet Başsavcısı Y.C. oldu. Savcı, HSK​ kararıyla Gebze Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

AVUKATLAR VE ASKERLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C., avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu beş eski sevgilisini, kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırmıştı. Bu gelişmelerin ardından savcı izne ayrılmış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talimatıyla hakkında inceleme başlatılmıştı.

GEBZE'YE ATANDI

Gerçek Gündem'in haberine göre, HSK 1. Dairesi'nin yayımladığı güz kararnamesi kapsamında, Y.C.'nin yeni görev yeri Gebze Cumhuriyet Savcılığı oldu.