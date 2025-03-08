Kız arkadaşının evine girerken enselendi! 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu

Bursa'da çok sayıda suça karışıp 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan şüpheliyi gönül ilişkisi ele verdi. Alanya'daki kız arkadaşının yanına gitmek isteyen şüpheli o esnada yakalandı.

Bursa'da suç makinesi bir şüpheli kız arkadaşının yanına gitmek isterken yakayı ele verdi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, basit yaralama tehdit, ruhsatsız ateşli silah bulundurmak, silahla yağma, kasten öldürme suçlarından 19 ayrı yakalama emri bulunan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Erdinç G., 8 yıldır izini kaybettirmeyi başardı.

EVE GİRDİĞİ ESNADA GÖZALTINA ALINDI

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin radarına takılan şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Şahsın Bursa'da olmadığını anlayan ekipler, Erdinç G.'nin yakınlarına ait araçları da takibe aldı. 77 ACS plakalı babasına ait otomobille Antalya'dan Alanya'ya gittiği tespit edilen Erdinç G., kız arkadaşının evine geldiği esnada polis ekipleri tarafından göz altına alındı.

Bursa'dan çıkarılan ekip, Alanya'da yakalanan şüpheliyi ifadesi alınmak jandarma ekiplerine teslim etti. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.