Kız kardeşine kötü davranan eniştesini parkta başından vurdu! İfadeleri ortaya çıktı

23 Ağustos 2024 11:07 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:13

Adana'da meydana gelen korkunç olayda Cafer Gültekin, eşi S.G. arasında boşanma kararlarından dolayı tartışma çıktı. Tartışmayı öğrenen S.G.'nin kardeşi Volkan Özdemir, eniştesi Cafer'i evlerinin yanındaki parka konuşmaya çağırdı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE KURŞUN YAĞDIRDI

Konuşmaya gelen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Özdemir, tabancasını çıkararak Gültekin'in başına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Gültekin'i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam mücadelesi veren Gültekin hayatını kaybetti.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Özdemir'in adım adım izini sürdü. Yapılan operasyonla saklandığı bir evde yakalanan Volkan Özdemir emniyetteki sorgusunda,"Kız kardeşime kötü davrandığını duydum, aralarını düzeltmeleri için Cafer'i buluşmaya çağırdım. Bir daha kardeşime sorun çıkartmamasını söylediğimde, seni ilgilendirmez o benim eşim sen ne karışıyorsun diyerek küfür etmeye başladı. Sinirden gözüm karardı, öldürmek istememiştim. Çok pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.