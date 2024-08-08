Kız kardeşine sarkıntılık yapan kişinin kafasına silah dayadı, yanlışlıkla kendini vurdu! Dehşet anları kamerada
İstanbul Sancaktepe'de korkunç bri olay yaşandı. Rıdvan A. isimli kişi, kız kardeşine sarkıntılık yapan adamı ofisine çağırdı, ardından kafasına silah dayayarak ölümle tehdit etti. Bu sırada kardeşi ağabeyini engellemek isterken arbede çıktı. Yaşanan kargaşada silah ateş alınca öfkeli ağabey yanlışlıkla kendini vurdu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rıdvan A kurtarılamadı.
Dehşet anlarının yeri İstanbul Sancaktepe oldu.
Rıdvan ve Yasin A. isimli kardeşler, kız kardeşlerine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla Ali K. isimli şahsı ofise çağırdı.
Ali K. ofise girerek koltuğa oturduğu sırada arkasından gelen Rıdvan A., Ali K.’nın önce kafasına silah dayadı.
SİLAH BİR ANDA ATEŞ ALDI
Tekme tokatla darp ettikten sonra silahla bacağına ateş etti. Yere yığılan Ali K.’nın kafasına tekme attı.
Bu sırada kardeşini durdurmaya çalışan Yasin A., Rıdvan A.’yı koridora çıkardığı esnada silahın ateş alması sonucu Rıdvan A. yaralandı.
17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan Rıdvan A.’nın 17 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay anı ofisin güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından gözaltına alınan Yasin A. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan ev hapsi uygulandı.