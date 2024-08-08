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Kız kardeşine sarkıntılık yapan kişinin kafasına silah dayadı, yanlışlıkla kendini vurdu! Dehşet anları kamerada

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ağustos 2024 15:32 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:42

İstanbul Sancaktepe'de korkunç bri olay yaşandı. Rıdvan A. isimli kişi, kız kardeşine sarkıntılık yapan adamı ofisine çağırdı, ardından kafasına silah dayayarak ölümle tehdit etti. Bu sırada kardeşi ağabeyini engellemek isterken arbede çıktı. Yaşanan kargaşada silah ateş alınca öfkeli ağabey yanlışlıkla kendini vurdu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rıdvan A kurtarılamadı.

Dehşet anlarının yeri İstanbul Sancaktepe oldu. 

Rıdvan ve Yasin A. isimli kardeşler, kız kardeşlerine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla Ali K. isimli şahsı ofise çağırdı.

Ali K. ofise girerek koltuğa oturduğu sırada arkasından gelen Rıdvan A., Ali K.’nın önce kafasına silah dayadı.

Kız kardeşine sarkıntılık yapan kafasına silah dayadı, yanlışlıkla kendini vurdu! Dehşet anları kamerada - 1. Resim

SİLAH BİR ANDA ATEŞ ALDI

Tekme tokatla darp ettikten sonra silahla bacağına ateş etti. Yere yığılan Ali K.’nın kafasına tekme attı.

Bu sırada kardeşini durdurmaya çalışan Yasin A., Rıdvan A.’yı koridora çıkardığı esnada silahın ateş alması sonucu Rıdvan A. yaralandı.

Kız kardeşine sarkıntılık yapan kafasına silah dayadı, yanlışlıkla kendini vurdu! Dehşet anları kamerada - 2. Resim

17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ 

Hastaneye kaldırılan Rıdvan A.’nın 17 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay anı ofisin güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından gözaltına alınan Yasin A. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan ev hapsi uygulandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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