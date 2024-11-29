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Kız meselesi kavgasında vahşet! Konum atıp kafalarına sıktı...

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Kasım 2024 09:35 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 09:36

İzmir'de kız meselesi kavgası katliamla sonuçlandı. B.B. isimli cani, attığı konuma gelen kişilerin kafalarına sıktı. Korkunç olayda 3 genç hayata gözlerini kapadı. Polis katilin peşine düştü. İşte korkunç katliamın detayları....

Tüyler ürperten olay dün akşam İzmirÇeşme​'de yaşandı. İki grup arasında kız meselesi yüzünden tartıştı. Yanında iki arkadaşı da bulunan taraflardan B.B., üzerindeki tabancayla karşı taraftaki 4 kişiye ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar ise ekipleri aradı.

Kız meselesi kavgasında vahşet! Konum atıp kafalarına sıktı... - 1. Resim

KATİL HER YERDE ARANIYOR 

Olayda yaralanan Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni kurtarılamadı. A.M., isimli şahıs ise yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı şahıs, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından şüpheli B.B., hızla bölgeden kaçarken, yanında bulunan 2 arkadaşı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. B.B.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Kız meselesi kavgasında vahşet! Konum atıp kafalarına sıktı... - 2. Resim

KATLİAMIN DETAYLARI KAN DONDURDU

Olayın detayları ise kan dondurdu. Buna göre; Azad Demir, Abdurrahim Doğan, Mehmet Sait Medeni ve A.M.'nin kendilerine atılan konum üzerine Cakabey Anıtı mevkiine gelerek B.B. ve yanındaki iki arkadaşı ile buluştu.

Burada iki grup, araç içerisinde kız meselesi yüzünden tartışma yaşarken, B.B.'nin üzerinde bulunan tabancayla Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni'yi başlarından vurarak öldürdü.

Bu esnada araçtan inerek kaçan A.M.'yi de açtığı ateş sonucu bacağından yaraladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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