Kız meselesi yüzünden gençler arasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

11 Temmuz 2024 02:20 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 02:26

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki grup arasında kız meselesi sebebi ile kavga çıktı. A.Y. (18), A.C.D. (17), E.Ü. (18), E.D. (18) ile A.T. (16) ve N.Ş. (16) isimli iki kızın da karıştığı kavgada bıçaklar çekildi.

2'si kız olmak üzere toplam 7 gencin karıştığı bıçaklı kavga esnasında Mehmet Ali D., A.Y., A.C.D. ve E.Ü. yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Ali D. ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.