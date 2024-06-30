Kız meselesinden çıkan tartışmada kan aktı: 5 yaralı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 07:13 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 07:40
Çorum’da iki grup arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı. Bıçakların çekildiği olayda 5 kişi yaralandı.
Çorum’un Buharaevler Mahallesi'nde kız meselesi nedeniyle 2 grup arasında bıçaklar çekildi.
Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan S.D. (16), B.D. (16) ve A.D. (17) ile G.T. (28), G.T. (19) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taraflar üzerlerinde bulundurduğu bıçaklarla birbirlerini yaraladı. Yaralı 5 kişi kendi imkanları ile gittikleri Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı