Kız meselesinden çıkan tartışmada kan aktı: 5 yaralı

30 Haziran 2024 07:13 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 07:40

Çorum’un Buharaevler Mahallesi'nde kız meselesi nedeniyle 2 grup arasında bıçaklar çekildi.

Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan S.D. (16), B.D. (16) ve A.D. (17) ile G.T. (28), G.T. (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taraflar üzerlerinde bulundurduğu bıçaklarla birbirlerini yaraladı. Yaralı 5 kişi kendi imkanları ile gittikleri Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.