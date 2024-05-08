Kız öğrenci yurdunda yangın paniği

08 May 2024 23:25 - Güncelleme : 08 May 2024 23:38

Çorum'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, cadde üzerindeki kız öğrenci yurdunun ikinci katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, Çorum Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın paniğe sebep oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.