Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kız öğrenci yurdunda yangın paniği

Kız öğrenci yurdunda yangın paniği

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 May 2024 23:25 - Güncelleme : 08 May 2024 23:38
Kız öğrenci yurdunda yangın paniği

Çorum'da akşam saatlerinde kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Çorum'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, cadde üzerindeki kız öğrenci yurdunun ikinci katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kız öğrenci yurdunda yangın paniği - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine sağlık, Çorum Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kız öğrenci yurdunda yangın paniği - 2. Resim

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın paniğe sebep oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...