Kız öğrenciler birbirine girdi! Darp edilen genç yere yığıldı

30 Ekim 2024 16:59 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 17:12

İstanbul Eyüpsultan'da bir lisede birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiasıyla kız öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkışında birbirine giren öğrenciler arasındaki bir kişi, aldığı darbelerin ardından bayıldı. Yaşanan o anlar başka bir öğrencinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Eyüpsultan’daki Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi’nde öğrenciler arasında birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma okul çıkışında aniden şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

ALDIĞI DARBELERİN ARDINDAN YERE YIĞILDI

Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga sırasında, öğrencilerden biri darp edilerek baygınlık geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAVGA ANI KAMERADA

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.E. isimli öğrenci, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kız öğrenciler arasında yaşanan kavgaya ait görüntüler, başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili ekiplerin incelemesi devam ediyor.