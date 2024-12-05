Kızgın pekmezi başından aşağı döktü! Görüntüler kan dondurdu
Adana'da fırın çalışanı, simit yapımında kullanılan kızgın pekmezi başından aşağı döktü. Ağır yaralanan adamın pekmezi döktüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde bulunan bir fırında yaşananlar dehşete düşürdü. Bir süredir borçları nedeniyle psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen fırın çalışanı, simit yapımında kullanılan kızgın pekmezi başından aşağı döktü. Kaynayan pekmezin vücuduna değmesiyle yere yığılan adamın görüntüleri dehşete düşürdü.
GÖRÜNTÜLERİ KAHRETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Fırıncının bir süredir borçları olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.