Kızgın pekmezi başından aşağı döktü! Görüntüler kan dondurdu

05 Aralık 2024 14:52 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:09

Adana'da fırın çalışanı, simit yapımında kullanılan kızgın pekmezi başından aşağı döktü. Ağır yaralanan adamın pekmezi döktüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan​ ilçesi Akkapı Mahallesi’nde bulunan bir fırında yaşananlar dehşete düşürdü. Bir süredir borçları nedeniyle psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen fırın​ çalışanı, simit yapımında kullanılan kızgın pekmezi başından aşağı döktü. Kaynayan pekmezin vücuduna değmesiyle yere yığılan adamın görüntüleri dehşete düşürdü.

GÖRÜNTÜLERİ KAHRETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Fırıncının bir süredir borçları olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.