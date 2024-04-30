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30 Nisan 2024 19:07 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 19:08

Kızı öldürülen babanın feryadı yürekleri dağladı! 

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan olayda Buse Demirkıran, evli olduğu kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlanan Demirkıran'ın cenazesinde, acılı babanın sözleri herkesi duygulandırdı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 24 yaşındaki Hamza Demirkıran, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Buse Demirkıran ve 18 aylık ve 4 yaşındaki iki çocuğunun da bulunduğu evde silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından Demirkıran, yaşadıkları binanın çatısına çıkarak aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Buse Demirkıran ve Hamza Demirkıran'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Kızı öldürülen babanın feryadı yürekleri dağladı!  - 1. Resim

GENÇ KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI! 

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi sonucu Buse Demirkıran'ın bedeni, doğum yeri olan Denizli'ye taşındı. Öncelikle ailesinin evine götürülen Demirkıran'ın cenazesi, helallik alındıktan sonra Çakmak Mezarlığı'na nakledildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç kadın son yolculuğuna uğurlandı. 

Kızı öldürülen babanın feryadı yürekleri dağladı!  - 2. Resim

Gözyaşları içinde tabuta sarılan acılı babanın, "Çocuklarına sahip çıkacağım, onları kimsesiz bırakmayacağım" sözlerini yürekleri dağladı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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