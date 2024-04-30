Kızı öldürülen babanın feryadı yürekleri dağladı! 

30 Nisan 2024 19:07 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 19:08

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 24 yaşındaki Hamza Demirkıran, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Buse Demirkıran ve 18 aylık ve 4 yaşındaki iki çocuğunun da bulunduğu evde silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından Demirkıran, yaşadıkları binanın çatısına çıkarak aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Buse Demirkıran ve Hamza Demirkıran'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

GENÇ KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi sonucu Buse Demirkıran'ın bedeni, doğum yeri olan Denizli'ye taşındı. Öncelikle ailesinin evine götürülen Demirkıran'ın cenazesi, helallik alındıktan sonra Çakmak Mezarlığı'na nakledildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Gözyaşları içinde tabuta sarılan acılı babanın, "Çocuklarına sahip çıkacağım, onları kimsesiz bırakmayacağım" sözlerini yürekleri dağladı.