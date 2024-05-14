Kızılay kurban bedel fiyatlarını açıkladı

14 May 2024 11:33 - Güncelleme : 14 May 2024 11:56

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 TL, yurt dışında ise 4 bin 750 TL olarak belirlediklerini ifade etmişti.

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