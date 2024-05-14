Kızılay kurban bedel fiyatlarını açıkladı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 11:33 - Güncelleme : 14 May 2024 11:56
Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatlarını açıkladı.
Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 TL, yurt dışında ise 4 bin 750 TL olarak belirlediklerini ifade etmişti.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı