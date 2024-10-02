Az daha kendini yakıyordu! Klarnetle şov kötü bitti!

02 Ekim 2024 09:55 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:00

Konya'da bir kafede klarnetiyle şov yapmak isteyen müzisyen az daha kendini yakıyordu. Klarnet bir anda tutuşurken adamın yaşadığı büyük panik kameralara saniye saniye yansıdı.

Konya​'da klarnet çalan bir adamın alevler içinde yapmak istediği şov kötü bitti. Bir kafede yaşanan olayda sahne alan bir müzisyen şov yapmak için konfetiyi yakarak klarnetinin uçuna sıkıştırdı. Klarnetin ucundan çıkan kıvılcımlar eşliğinde çalmaya devam eden adam​ klarnetin bir anda tutuşmasıyla büyük şok yaşadı.

BÜYÜK PANİK KAMERADA

Yanmaktan son anda kurtulan müzisyenin yardımına kafedeki diğer vatandaşlar koştu. Müzisyenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; müzisyenin konfetiyi klarnetine koyması ve bir anda alev alması, konfetiyi çıkarması ve yardım etmeye çalışanlar yer alıyor.