Kobani davasında karar açıklandı: Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

16 May 2024 15:34 - Güncelleme : 16 May 2024 16:14

6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada kararlar açıklandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 'Kobani' davasının duruşmasında, mahkeme heyetinin 18'i tutuklu, 18'i tutuksuz, 72'si de firari olan sanıklar hakkındaki hükümler açıklandı. Avukatlar, karar okunurken salonu terk etti.

Eski milletvekili Ahmet Türk hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Ayla Akat Ata, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Figen Yüksekdağ'a devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma eylemine yardım suçundan 19 yıl hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜLTEN KIŞANAK'A TAHLİYE

6-8 Ekim olayları davasında "devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma" suçundan beraat eden, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gültan Kışanak'a tahliye kararı verildi.