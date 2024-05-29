Koca mahalleyi yılanlar bastı! Vatandaşlar tedirgin, boyları 2 metreyi buluyor
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 May 2024 14:46 - Güncelleme : 29 May 2024 14:51
Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar, şehir merkezlerine indi. Ankara’nın Polatlı ilçesinde de son haftalarda ortaya çıkan yılanlar, büyük tedirginliğe neden oluyor.
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yılanlar da yiyecek bulabilmek için şehir merkezlerine inmeye başladı. Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'nde park ve yollarda çok sayıda yılan görüldü.
AİLELER ÇOCUKLARINI PARKA GÖNDERMEYE ÇEKİNİYOR
Son 1 haftada 10'u aşkın yılanın görüldüğü mahallede yılanların boyu 2 metreyi geçerken, çocuk parklarında görülen yılanlardan sonra aileler çocuklarını parklara göndermeye çekindiklerini dile getirdi.
Mahalle sakinleri, yetkililerden yılanlar konusunda çözüm bulunmasını istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı