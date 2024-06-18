Kocaeli'de büyük yangın! Göz gözü görmüyor, dumanlar gökyüzünü kapladı

18 Haziran 2024 13:25 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 13:30

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler söndürme çalışmalarına deva ediyor.

Son dakika haberinin detayları gelecek...