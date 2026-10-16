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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 00:45

Kocaeli'de 6 ay önce boşaltılan binada çökme! Bitişikteki 2 kişi tahliye edildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde riskli olduğu gerekçesiyle 6 ay önce boşaltılan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkon çöktü. Büyük paniğe yol açan olayın ardından bitişikteki binada yaşayan 2 kişi tedbir amacıyla tahliye edilirken sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 00:45

Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana gelen olayda yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkon çöktü. 

HABERİN ÖZETİ

Kocaeli'de 6 ay önce boşaltılan binada çökme! Bitişikteki 2 kişi tahliye edildi

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Darıca'da yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı bir binanın 3. katındaki balkon çöktü.
Balkonun çökmesi çevrede endişeye neden oldu.
Olası bir tehlikeye karşı bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Bitişik nizamdaki 2 katlı binada yaşayan 2 kişi evlerinden tahliye edildi.
Manolya Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Belediye ekipleri inceleme yaptı ve riskli bulunan binanın yıkılacağı öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Kocaeli'de 6 ay önce boşaltılan binada çökme! Bitişikteki 2 kişi tahliye edildi

BOŞALTILAN BİNADA KORKUTAN ÇÖKME

Balkonun çökmesi çevrede endişeye neden olurken, olası bir tehlikeye karşı bölgede güvenlik önlemleri alındı. 

Kocaeli'de 6 ay önce boşaltılan binada çökme! Bitişikteki 2 kişi tahliye edildi

BİTİŞİKTEKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ, SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Çökmenin ardından bitişikte bulunan 2 katlı binada yaşayan 2 kişi evlerinden tahliye edildi. Güvenlik gerekçesiyle Manolya Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri binada inceleme yaptı. Risk binanın belediye tarafından yıkılacağı öğrenildi.

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