Kocaeli'de 6 ay önce boşaltılan binada çökme! Bitişikteki 2 kişi tahliye edildi

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İstanbul
Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana gelen olayda yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkon çöktü.
Balkonun çökmesi çevrede endişeye neden olurken, olası bir tehlikeye karşı bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Çökmenin ardından bitişikte bulunan 2 katlı binada yaşayan 2 kişi evlerinden tahliye edildi. Güvenlik gerekçesiyle Manolya Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri binada inceleme yaptı. Risk binanın belediye tarafından yıkılacağı öğrenildi.