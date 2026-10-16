Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana gelen olayda yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkon çöktü.

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HABERİN ÖZETİ Kocaeli'de 6 ay önce boşaltılan binada çökme! Bitişikteki 2 kişi tahliye edildi Darıca'da yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı bir binanın 3. katındaki balkon çöktü. Balkonun çökmesi çevrede endişeye neden oldu. Olası bir tehlikeye karşı bölgede güvenlik önlemleri alındı. Bitişik nizamdaki 2 katlı binada yaşayan 2 kişi evlerinden tahliye edildi. Manolya Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri inceleme yaptı ve riskli bulunan binanın yıkılacağı öğrenildi.

BOŞALTILAN BİNADA KORKUTAN ÇÖKME

Balkonun çökmesi çevrede endişeye neden olurken, olası bir tehlikeye karşı bölgede güvenlik önlemleri alındı.

BİTİŞİKTEKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ, SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Çökmenin ardından bitişikte bulunan 2 katlı binada yaşayan 2 kişi evlerinden tahliye edildi. Güvenlik gerekçesiyle Manolya Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri binada inceleme yaptı. Risk binanın belediye tarafından yıkılacağı öğrenildi.